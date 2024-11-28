Центральный ботанический сад открылся после реконструкции

С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня состоялось открытие после реконструкции Центрального ботанического сада в Баку, сообщает сайт главы государства.

В результате капитальной реконструкции территория Центрального ботанического сада увеличена с 39 до 45 га. В саду построены новые оранжереи, фонтан, высажены привезенные из зарубежных стран редкие декоративные деревья, кустарники и различные цветы, выращенные в особых условиях.

В саду созданы 3-блочная теплица для выращивания растений, озерный комплекс и смотровая площадка.