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Центральный ботанический сад открылся после реконструкции
С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня состоялось открытие после реконструкции Центрального ботанического сада в Баку, сообщает сайт главы государства.
В результате капитальной реконструкции территория Центрального ботанического сада увеличена с 39 до 45 га. В саду построены новые оранжереи, фонтан, высажены привезенные из зарубежных стран редкие декоративные деревья, кустарники и различные цветы, выращенные в особых условиях.
В саду созданы 3-блочная теплица для выращивания растений, озерный комплекс и смотровая площадка.
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