ЦИК не удовлетворил две жалобы на фальсификации парламентских выборов
ЦИК не удовлетворил две жалобы на фальсификации парламентских выборов
На заседании 12 сентября ЦИК страны не выявил нарушений в ходе голосования на парламентских выборах 1 сентября на семи избирательных участках 33-го Хатаинского первого избирательного округа.
Жалоба была подана кандидатом в депутаты, член политкомитета партии РЕАЛ Натигом Джафарли.
По этому округу, ЦИК считает лидером главу Центра социальных исследований - депутата последнего созыва Захида Оруджа.
ЦИК также счел необоснованным жалобу на нарушения на 8 избирательных участках 31-го Сураханского второго округа. Жалоба была подана кандидатом в депутаты от партии «Мусават» Арзуллой Булудом.
В этом округе, по данным ЦИК, на выборах побеждает бывший глава миссии Азербайджана при НАТО Гая Мамедов.
ЦИК отказался принять к рассмотрению жалобы кандидатов в депутаты по 42-му Сумгайытскому перевому избирательному округу Афаг Майыловой и Улдуз Гулиевой по причине «пропуска установленных законом сроков» подачи обращений.
Глава ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что в производстве ЦИК остаются еще 20 жалоб на фальсификации в ходе голосования.
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