ЦИК не удовлетворил две жалобы на фальсификации парламентских выборов

ЦИК не удовлетворил две жалобы на фальсификации парламентских выборов

На заседании 12 сентября ЦИК страны не выявил нарушений в ходе голосования на парламентских выборах 1 сентября на семи избирательных участках 33-го Хатаинского первого избирательного округа.

Жалоба была подана кандидатом в депутаты, член политкомитета партии РЕАЛ Натигом Джафарли.

По этому округу, ЦИК считает лидером главу Центра социальных исследований - депутата последнего созыва Захида Оруджа.

ЦИК также счел необоснованным жалобу на нарушения на 8 избирательных участках 31-го Сураханского второго округа. Жалоба была подана кандидатом в депутаты от партии «Мусават» Арзуллой Булудом.

В этом округе, по данным ЦИК, на выборах побеждает бывший глава миссии Азербайджана при НАТО Гая Мамедов.

ЦИК отказался принять к рассмотрению жалобы кандидатов в депутаты по 42-му Сумгайытскому перевому избирательному округу Афаг Майыловой и Улдуз Гулиевой по причине «пропуска установленных законом сроков» подачи обращений.

Глава ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что в производстве ЦИК остаются еще 20 жалоб на фальсификации в ходе голосования.