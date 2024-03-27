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(9 часов назад)
Число погибших в результате теракта в «Крокусе» достигло 140 человек

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» достигло 140 человек

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» достигло 140 человек

Число жертв теракта в «Крокусе сити холл» в Москве достигло 140 человек, об этом сообщил 27 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в крайне тяжелом состоянии остаются еще четверо пострадавших. Общее число раненныз – 1812 человека.

19 пациентов, в числе которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии, 34 — в состоянии средней степени тяжести.

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