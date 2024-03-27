Число погибших в результате теракта в «Крокусе» достигло 140 человек
Число погибших в результате теракта в «Крокусе» достигло 140 человек
Число жертв теракта в «Крокусе сити холл» в Москве достигло 140 человек, об этом сообщил 27 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в крайне тяжелом состоянии остаются еще четверо пострадавших. Общее число раненныз – 1812 человека.
19 пациентов, в числе которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии, 34 — в состоянии средней степени тяжести.
Политика
-
- 27 март 2024, 18:10
Армения не собирается сдавать села Тавушской области, заявил журналистами 27 марта спикер парламента Армении Ален Симонян. По его словам, 4 села, о которых идет речь, не являются территорией Армении.
-
- 27 март 2024, 17:44
Бакинский апелляционный суд 27 марта отклонил жалобу директора он-лайн издания Abzas Media Ульви Гасанлы на продление срока предварительного заключения еще на 3 месяца.
-
- 27 март 2024, 14:25
Активист партии Народного фронта Ниямеддин Ахмедов на 16-е сутки прекратил голодовку в колонии номер 12. Об этом он сообщил своему отцу Арифу Ахмедову на встрече в колонии.
-
Соединенные Штаты во вторник отвергли обвинения российских чиновников, что западные страны, в том числе Украина, каким-то образом причастны к нападению на концертный зал под Москвой, где погибли 139 человек.
Написать отзыв