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(11 часов назад)
Что происходит в Дашалты?

Что происходит в Дашалты?

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Что происходит в Дашалты?

Судя по снимкам со спутников, ближайшее к городу Шуше, село Дашалты почти полностью разрушено. Точнее, снесено 90% домов.  Власти не сообщали о реконструкции или генеральном плане, по которому этот населенный пункт будет отстроен заново.

На спутниковых снимках видно строительство только одного объекта, назначение которого понять трудно.

Если сравнивать снимки двухмесячной давности, то старые дома еще присутствуют.

Получить комментарий по этому поводу в государственных органах, курирующих строительные работы в Карабахском регионе, не удалось.

1 отзыв

  • Кямал Али

    2024-05-03

    Один объект это строящаяся мечеть

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