Дальность — ключ к окончанию этой войны, заявил Зеленский украинцам после возобновления российских атак

1 сентября город Харьков снова стал объектом жестоких российских ударов. Это последнее нападение, в результате которого пострадало около пятидесяти человек, подчеркивает беспощадный характер войны России с Украиной. Среди пострадавших объектов были торговый центр, дворец спорта и жилые дома — обычные гражданские объекты, ставшие теперь мрачными символами российской агрессии.

В своем обращении к нации президент Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости оттеснить войну на территорию России. «Каждый удар по Харькову, по другим нашим городам и селам доказывает правильность нашей тактики», — сказал Зеленский, имея в виду недавние украинские операции в Курской области России. «Мы должны выдавить войну домой, откуда она была принесена на Украину. И не только в приграничные районы России».

Президент подчеркнул, что Россия должна ощутить последствия войны, которую она начала. Он указал на продолжающиеся усилия по нацеливанию на российские военные объекты, логистические узлы и критически важную инфраструктуру как на решающие для стратегии Украины. «Теперь это обеспечивают наши беспилотники, и я благодарю всех в Украине, кто работает над разработкой и производством беспилотников», — сказал Зеленский. «А также всех, кто работает над нашей ракетной программой».

Но Зеленский также признал, что хотя беспилотники и ракеты могут достичь некоторых целей Украины, для прекращения конфликта необходима более широкая и сложная стратегия. Он призвал международных партнеров Украины признать важность предоставления оружия большой дальности для ускорения окончания войны. «Диапазон — это ключ к прекращению этой войны», — заявил Зеленский, призвав мировых лидеров, включая президента Байдена, премьер-министра Стармера, президента Макрона и канцлера Шольца, продолжить свою поддержку.

Украинский президент также затронул необходимость «справедливого ответа» на российские атаки, выступая за сочетание военных, экономических и политических мер. Он подчеркнул важность синхронизированных санкций между Украиной и ее союзниками, подчеркнув, что ни одна российская ракета или удар не должны остаться без ответа.

В попытке еще больше изолировать Россию Зеленский подписал новые санкции, направленные против почти 150 организаций и лиц, связанных с российской авиационной инфраструктурой. Кроме того, еще один пакет санкций был введен против коллаборационистов, которые связались с военной машиной Кремля.

Зеленский завершил свое выступление, отдав должное храбрости и самоотверженности украинских сил и спасателей, особенно тех, кто работает в охваченном боем Харьковском регионе. Он выделил нескольких человек за их исключительную службу, выразив благодарность за их преданность обороне страны.