Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг посетит Армению и Азербайджан
Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг посетит Армению и Азербайджан
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг 13 мая прибыл в Армению, сообщает сайт ОБСЕ.
В Ереване министр Борг встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и членами армянской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
В центре внимания визита будет сотрудничество между ОБСЕ и Арменией, а также поощрение и укреплению устойчивого мира и разрешение конфликтов в регионе ОБСЕ.
14 мая Ян Борг посетит Азербайджан, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и первым заместителем председателя Национального собрания Али Гусейнли, а также членами азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
Визит будет посвящен участию ОБСЕ в продвижении долгосрочного, устойчивого мира и разрешении конфликтов в регионе ОБСЕ, говорится в сообщении.
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