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(8 часов назад)
(DBT/Simone M. Neumann)

(DBT/Simone M. Neumann)

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Депутаты из правящей коалиции Бундестага призвали к освобождению политзаключенных в Азербайджане

Представители правящей коалиции «Светофор» Бундестага Германии призвали к освобождению политзаключенных в Азербайджане.

В заявлении, подписанной Ренатой Алт (Свободная демократическая партия), Борисом Миятовичем («Зеленые») и Франком Швабе (Социал-демократическая партия) приветствуется перевод оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу под домашний арест.

Вместе с тем, с учетом ухудшения его здоровья в период ареста, депутаты Бундестага призывают оказать ему срочную медицинскую помощь. Также отмечается необходимость проведение прозрачного судебного процесса над Ибадоглу с допуском  дипломатического корпуса и иностранных журналистов.  

Депутаты потребовали также освобождения из тюрем, или как минимум обеспечения прозрачных и справедливых судебных процессов и гуманных условий содержания наряду с Губадом Ибадоглу другим политзаключенным – Имрану Алиеву, Ильхамизу Гулиеву и еще порядка 300 человек.
 

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