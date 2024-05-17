Депутаты из правящей коалиции Бундестага призвали к освобождению политзаключенных в Азербайджане

Депутаты из правящей коалиции Бундестага призвали к освобождению политзаключенных в Азербайджане

Представители правящей коалиции «Светофор» Бундестага Германии призвали к освобождению политзаключенных в Азербайджане.

В заявлении, подписанной Ренатой Алт (Свободная демократическая партия), Борисом Миятовичем («Зеленые») и Франком Швабе (Социал-демократическая партия) приветствуется перевод оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу под домашний арест.

Вместе с тем, с учетом ухудшения его здоровья в период ареста, депутаты Бундестага призывают оказать ему срочную медицинскую помощь. Также отмечается необходимость проведение прозрачного судебного процесса над Ибадоглу с допуском дипломатического корпуса и иностранных журналистов.

Депутаты потребовали также освобождения из тюрем, или как минимум обеспечения прозрачных и справедливых судебных процессов и гуманных условий содержания наряду с Губадом Ибадоглу другим политзаключенным – Имрану Алиеву, Ильхамизу Гулиеву и еще порядка 300 человек.

