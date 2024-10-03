Депутаты займутся противодействием «внешним вмешательствам и гибридным угрозам»

В Милли Меджлисе создана временная Комиссия по противодействию внешним вмешательствам и гибридным угрозам. Решение об этом было принято 30 сентября. Председателем комиссии избран новоизбранный депутат Рамид Намазов.

В функции Комиссии входит подготовка отчетов о случаях внешних вмешательств и гибридных угроз, а также предложения по противодействию им.

Комиссия может выступать с заявлениями о внешних вмешательствах и гибридных угрозах, проводить общественные слушания, взаимодействовать с соответствующими органами исполнительной и судебной власти, участвовать в обсуждениях законопроектов в комитетах.

Комиссия будет действовать в течение срока полномочий Милли Меджлиса Азербайджанской Республики VII созыва (5 лет).

Чем же обусловлено создание данной структуры?

Как сказал Turan председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев, создание подобной комиссии - важный шаг и является велением времени.

«Сегодня в Армении поднимают головы реваншистские силы. Определенные силы на Западе используют правительство Армении, как инструмент против Азербайджана и других государств», - считает Нагиев.

«В выступлении президента Ильхама Алиева в парламенте прозвучал важный месседж: Армения и стоящие за ней любые государства должны знать, что у Азербайджана необратимая внутренняя и внешняя политика, и независимо от угроз нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности, они будут пресекаться», - сказал Нагиев.

«Для пресечения этих угроз у нас есть сильная армия, спецслужбы. Гибридная война подразумевает как открытую войну, так и использование скрытых военизированных и невоенизированных средств. Ее основные цели - уничтожение государства и государственности. Гибридные игроки через агентуру и сеть предателей создают внутри страны нестабильность и усиливают ее», - сказал Нагиев.

«Взаимное доверие между нашими гражданами должно стоять в центре усилий по нейтрализации угроз гибридной войны. Поэтому анализ на уровне парламента является важным шагом», - отметил Нагиев.

Глава комиссии Рамид Намазов избран депутататом по 50-му Апшеронскому избирательному округу от правящей партии «Ени Азербайджан».

С 2005 года он работал в отделе внешних связей администрации президента.