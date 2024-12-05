Докладчики ПАСЕ призвали немедленно освободить правозащитника Руфата Сафарова

Генеральный докладчик ПАСЕ по политическим заключенным Торхильдур Сунна Эварсдоттир (Исландия) и Генеральный докладчик по положению правозащитников Эмануэлис Зингерис (Литва) отреагировали на арест Руфата Сафарова в Азербайджане. В их совместном заявлении говорится:

«Вчерашний арест Руфата Сафарова по подозрению в «мошенничестве» и «хулиганстве» является очередным примером растущего преследования правозащитников и активистов в этой стране. Это тревожное событие является частью продолжающейся тенденции подавления критических голосов и преследования тех, кто выступает в защиту основных свобод и демократических ценностей.

Господин Сафаров, бывший следователь, известный защитник прав человека, который уже подвергался репрессиям за критику правительства.

Только на прошлой неделе Парламентская ассамблея — заседание Постоянного комитета — провела дебаты по текущим вопросам на тему «Усиление репрессий в Азербайджане: положение политических заключенных, угрозы демократическим свободам и парламентским правам». Мы встревожены тем фактом, что имя господина Сафарова пополнило и без того длинный список политических заключенных в Азербайджане.

Мы призываем власти Азербайджана немедленно освободить господина Сафарова и повторяем недавний призыв содокладчика Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Лизы Кристофферсен (Норвегия) снять все сфабрикованные обвинения против других политических заключенных. Мы призываем международное сообщество присоединиться к этим усилиям и оказать дипломатическое давление, чтобы обеспечить освобождение политических заключенных в Азербайджане».