Азербайджан обновил национальный список учреждений службы крови

Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в перечень учреждений службы крови, осуществляющих сбор, переработку, хранение и распределение крови и ее компонентов, в соответствии с решением, принятым 4 декабря 2024 года.

Согласно постановлению № 511, подписанному премьер-министром Али Асадовым, список, первоначально установленный постановлением № 26 от 28 января 2006 года, был пересмотрен с целью отражения новых организационных структур и обновленных обязанностей банков крови по всей стране. Решение соответствует пункту 8 статьи 119 Конституции Азербайджана.

Недавно обновленный список охватывает ряд учреждений, включая региональные отделения Республиканского банка крови, специализированные подразделения в ключевых медицинских учреждениях и отделения переливания крови в больницах, находящихся в ведении различных органов здравоохранения. Он также включает центры в Нахчыванской Автономной Республике.

Поправки направлены на укрепление сети снабжения кровью, обеспечение своевременного доступа к безопасной крови для медицинских процедур по всему Азербайджану.