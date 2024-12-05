Азербайджан обновил национальный список учреждений службы крови
Азербайджан обновил национальный список учреждений службы крови
Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в перечень учреждений службы крови, осуществляющих сбор, переработку, хранение и распределение крови и ее компонентов, в соответствии с решением, принятым 4 декабря 2024 года.
Согласно постановлению № 511, подписанному премьер-министром Али Асадовым, список, первоначально установленный постановлением № 26 от 28 января 2006 года, был пересмотрен с целью отражения новых организационных структур и обновленных обязанностей банков крови по всей стране. Решение соответствует пункту 8 статьи 119 Конституции Азербайджана.
Недавно обновленный список охватывает ряд учреждений, включая региональные отделения Республиканского банка крови, специализированные подразделения в ключевых медицинских учреждениях и отделения переливания крови в больницах, находящихся в ведении различных органов здравоохранения. Он также включает центры в Нахчыванской Автономной Республике.
Поправки направлены на укрепление сети снабжения кровью, обеспечение своевременного доступа к безопасной крови для медицинских процедур по всему Азербайджану.
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