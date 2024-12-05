Начинается судебный процесс по делу Abzas Media
Начинается судебный процесс по делу Abzas Media
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 17 декабря под председательством Расима Садыхова начнется процесс по делу Abzas Media.
Отметим, что в 2019 г. Институт мира и демократии включил Садыхова в список судей, выносящих «заказные решения». В свое время, он вынес приговоры правозащитникам Арифу Юнусу, Лейле Юнус, члену ПНФА Фуаду Ахмедли, религиозным активистам Абульфазу Буньядову, Эльхану Искендерову.
*В ноябре 2023- январе 2024 г были арестованы руководители и сотрудники Abzas Media – Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова, а также журналист-расследователь, сотрудник агентства Turan Хафиз Бабалы. В мае по этому же делу был арестован экономист и сотрудник «Радио Азадлыг» Фарид Мехралызаде.
Изначально их обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа обвинения ужесточили на: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); и 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.
Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти. Правозащитники признали их политзаключенными. Многие международные журналистские и правозащитные организации неоднократно призывали к их освобождению.
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