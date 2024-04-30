Достигнут прогресс в делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, выполнено более половины геодезических работ

Достигнут прогресс в делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, выполнено более половины геодезических работ

По состоянию на конец апреля 2024 года выполнено более половины геодезических измерений, необходимых для делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, и уже установлено 35 пограничных постов. По словам официальных лиц, это событие знаменует собой значительный шаг вперед в сложном процессе определения границы между двумя бывшими советскими республиками.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что усилия по координации неуклонно продвигаются вперед. "Установка пограничных столбов является решающим этапом в процессе демаркации, гарантирующим соответствие географических границ соглашениям 1991 года", - заявил Мустафаев во время брифинга для прессы в Баку.

Процесс делимитации осуществляется в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года, которая была принята Содружеством Независимых Государств (СНГ) после распада Советского Союза. Декларация послужила основополагающим документом при определении границ на основе административного деления, существовавшего на момент распада СССР.

Арзу Нагиев, член Милли Меджлиса (парламентского комитета Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией), подчеркнул важность использования исторических карт для точной демаркации границ. "После распада СССР в 1991 году каждая республика стала независимым государством. Было решено, что делимитация и демаркация границ должны основываться на картах 1991 года", - сказал Нагиев информационному агентству Turan.

Текущие работы по делимитации границы включают в себя детальные геодезические изыскания и размещение физических указателей вдоль согласованных линий. Этот тщательный процесс необходим для предотвращения будущих территориальных споров и укрепления двусторонних отношений.

И Азербайджан, и Армения выразили приверженность продолжению процесса делимитации, направленного на решение нерешенных вопросов и укрепление своих границ. Проведенная до настоящего времени работа отражает общее понимание и обоюдное желание придерживаться международных норм и исторических прецедентов.