Два бывших депутата Бундестага обвинены в получении денег от Азербайджана

Прокуратура Мюнхена предьявила обвинения Акселю Фишеру и Эдуарду Линтнеру в коррупции и подкупе политиков. Следствие считает, что они получали деньги за лоббирование интересов Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Линтнер был членом Немецко-азербайджанского форума, лоббировавшего интересы Баку в Бундестаге.

Генпрокуратура обвиняет Линтнера в получение от Баку через посредников нескольких миллионов евро.

Два основанных им общества заключили с государственными предприятиями Азербайджана договоры, предусматривающие ежемесячные платежи за некие услуги. Деньги, как утверждается, пошли также на подкуп политиков Германии и Бельгии.

Одной из подозреваемых в коррупционном скандале была также покойная депутат Бундестага Карин Штренц. Следствие выявило, что 150 тысяч евро Линтнер заплатил Штренц. Та, в свою очередь, гарантировала, что в 2015 и 2016 годах Совет Европы будет принимать решения, нужные Баку.

Фишер также договорился с представителем Азербайджана, что будет действовать в Совете Европы "по указанию и в интересах" этой страны. Он выступал с положительными оценками об Азербайджане и передавал секретные документы представителям Баку и получил за это 22 тысячи евро.

Организация European Stability Initiative установила, что Линтнер в 2013 году составил делегацию для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане. Члены делегации позитивно оценили выборы, в то время как независимые наблюдатели документировали многочисленные фальсификации. Через две недели Линтнер получил из Азербайджана 61 тысячу евро.

Расследование длилось более четырех лет. В ходе следствия прошли обыски в 20 объектах, в том числе в офисах депутатов Бундестага.