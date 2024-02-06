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(3 часа назад)
Атака на гражданское общество в канун выборов продолжается

Атака на гражданское общество в канун выборов продолжается

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Атака на гражданское общество в канун выборов продолжается

6 февраля два проправительственных сайта – APA и Yeni Musavat опубликовали «разоблачительные» статьи против Анара Мамедли - главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии.

В этих материалах говорится, что данный Центр получил 150 тысяч манат на проведение «антипиара» досрочных президентских выборов.

«Информированный» источник сообщил этим СМИ, что часть этих денег предназначена для подготовки групп наблюдателей, их обучения и отправки в различные регионы.

Основная часть средств будет использована для совершения различных нарушений специально обученными лицами в день выборов, фиксации это на видео и распространение среди широкой аудитории в социальных сетях, утверждается в статьях.

Сообщается также, что Центр Анара Мамедли не зарегистрирован в Минюсте, но имеет средства для аренды офиса и выплаты сотрудникам.

Говорится также, что Центр действует с  2001 года и его доклады о всех выборах отмечали, что выборы не соответствовали международным стандартам.    Проекты Центра финансировались USAID, Национальный институт демократии (NDI), Национальным фондом поддержки демократии (NED), Фондом «Маршалла» и посольством США.

Эти публикации стали третьей волной дискредитации независимых и оппозиционных СМИ и НПО Азербайджана, проводимая властями с ноябре 2023 года, когда начались аресты журналистов AbzasMedia и ряда других СМИ страны.

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