7 февраля в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы
7 февраля в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы
Голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане начнется 7 февраля в 08.00 и завершится в 19.00. На выборах смогут принять участие 6 млн. 478 тыс 623 избирателей. Они смогут проголосовать в 6537 избирательных участках, в том числе 49 избирательных участках в 37 странах мира. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил глава ЦИК Мазахир Панахов.
Cпустя 30 лет выборы впервые будут проводиться на всей территории страны. В годы армянской оккупации около 450 тыс избирателей, изгнанных со своих земель вынуждены были голосовать в разных регионах страны. Однако после 44-летней войны 2020 г. и антитеррористической операции 2023 г. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
По словам Панахова, за выборами будут наблюдать свыше 90 тыс наблюдателей. Из них 790 представляют 72 международные организации.
БДИПЧ ОБСЕ участвует с 266 наблюдателями.
Выборы будут освещать 216 аккредитованных журналистов из 109 иностранных медиа.
На пост президента баллотируются:
1 . Ильхам Алиев, выдвинут правящей партией «Ени Азербайджан», председатель этой партии
2. Рази Нуруллаева , председатель партии Национального фронта, депутат парламента, выдвинут этой партией.
3. Захид Орудж глава парламентского комитета по правам человека и
Руководитель "Центра социальных исследований", самовыдвиженец .
4. Гудрат Гасангулиев, председатель партии Народного фронта целостного Азербайджана, выдвинут этой партией.
5. Фазиль Мустафа, глава партии "Великое созидание" , выдвинут этой партией, депутат парламента.
6. Эльшад Мусаев, руководитель партии "Великий Азербайджан" , выдвинут этой партией.
7. Фуад Алиев, бывший руководитель Либерально-демократической партии, самовыдвиженец.
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