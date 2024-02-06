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(3 часа назад)
7 февраля в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы

7 февраля в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

7 февраля в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы

Голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане начнется 7 февраля в 08.00 и завершится в 19.00. На выборах смогут принять участие 6 млн. 478 тыс 623 избирателей. Они смогут проголосовать в 6537 избирательных участках, в том числе 49 избирательных участках в 37 странах мира. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил глава ЦИК Мазахир Панахов.

Cпустя 30 лет выборы впервые будут проводиться на всей территории страны. В годы армянской оккупации около 450 тыс избирателей, изгнанных со своих земель вынуждены были голосовать в разных регионах страны.  Однако после 44-летней войны 2020 г. и антитеррористической операции 2023 г. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

По словам Панахова, за выборами будут наблюдать свыше 90 тыс наблюдателей.  Из них 790  представляют  72 международные организации.

БДИПЧ ОБСЕ участвует с  266 наблюдателями.

Выборы будут освещать 216 аккредитованных журналистов из 109 иностранных медиа.

На пост президента баллотируются:

1 . Ильхам Алиев, выдвинут правящей партией «Ени Азербайджан», председатель этой партии

2. Рази Нуруллаева , председатель партии Национального фронта, депутат парламента, выдвинут этой партией.

3. Захид Орудж глава парламентского комитета по правам человека и

Руководитель "Центра социальных исследований", самовыдвиженец .

4. Гудрат Гасангулиев, председатель  партии Народного фронта целостного Азербайджана, выдвинут этой партией.

5. Фазиль Мустафа, глава партии "Великое созидание" , выдвинут этой партией, депутат парламента.

6. Эльшад Мусаев, руководитель партии "Великий Азербайджан" , выдвинут этой партией.

7. Фуад Алиев, бывший руководитель Либерально-демократической партии, самовыдвиженец.

 

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