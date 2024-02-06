Азербайджанский чиновник изучает возможности партнерства с китайскими предприятиями
Азербайджанский чиновник изучает возможности партнерства с китайскими предприятиями
На фоне усилий по укреплению экономических связей и изучению возможностей сотрудничества первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев во время своего визита в Китай провел ряд встреч. В центре визита были обсуждения, направленные на укрепление партнерских отношений в различных секторах, как подчеркнуло Министерство экономики.
Азербайджанская делегация во главе с Алиевым провела встречи с руководством автомобильных предприятий, ознакомилась с производственной деятельностью и поддержала диалог об инвестиционных перспективах. Подчеркнув благоприятную деловую среду Азербайджана, делегация подчеркнула множество возможностей, доступных потенциальным инвесторам.
Особый акцент был сделан на приверженности Азербайджана энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии и смежным отраслям с акцентом на развитие специализированных предприятий в этих секторах. Делегация рассказала о текущих инициативах в области зеленых технологий и экологически чистого транспорта, подчеркнув потенциал совместных предприятий и бизнес-инициатив.
Примечательной была встреча с Alibaba, мировым лидером в области электронной коммерции. Обсуждения были сосредоточены на перспективах продажи азербайджанской продукции через электронную платформу Alibaba, что указывает на потенциальные возможности расширения охвата рынка Азербайджана и использования обширной цифровой инфраструктуры Alibaba.
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