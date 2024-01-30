Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник подтвердили, что путь для вступления Украины в Альянс "остается открытым", передает вашингтонский корреспондент Turan.

В ходе совместной пресс-конференции в Госдепартаменте Блинкен подчеркнул, что вступление исторически нейтральных стран, таких как Финляндия и Швеция, стало неизбежным благодаря действиям Владимира Путина.

«На самом деле, если вернуться на два года назад, то никто об этом не говорил. Но после агрессии Москвы против Украины обе страны почувствовали, что им надо защитить себя.

Процесс вступления в НАТО Финляндии в рекордные сроки, а теперь и Швеции демонстрирует, что двери НАТО открыты, в том числе и для Украины – которая станет членом НАТО", - сказал Блинкен.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО «стало для России жалким стратегическим провалом».

«Он хотел уменьшить НАТО, а оно становится все больше. Он хотел ослабить НАТО, а оно стало сильнее, чем когда-либо», — отметил госсекретарь.

Столтенберг также подтвердил единство НАТО в свете агрессии России, повторив, что альянс будет поддерживать Украину до тех пор, пока война не будет завершена.

"Президент Путин начал эту войну, и он мог бы закончить ее сегодня, если бы прекратил нападать на соседа. Война также могла бы закончиться, если бы Украина перестала защищаться, но это не будет означать мир. Это будет означать российскую оккупацию, а оккупация — это не мир. Справедливый мир потребует от президента Путина осознать, что он не получит того, чего хочет», - сказал Столтенберг.

«Москва должна принять решение путем переговоров, в котором Украина будет выступать как суверенное, независимое государство. То, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим прочного, справедливого мира, мы должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов. Оружие Украине – это путь к миру», - отметил он.

Глава НАТО выразил уверенность, что США продолжат поддержку Украине, напомнив, что в интересах США, чтобы Россия не победила.

«Победа России придаст смелости Ирану, Северной Корее и Китаю. Для безопасности Европы и Америки важно, чтобы этого не произошло. Поэтому поддержка Украины служит интересам США», - сказал он.

Столтенберг далее подчеркнул, что помощь Украине — это совместная работа с союзниками по НАТО и это не благотворительность, а «инвестиции в нашу собственную безопасность».