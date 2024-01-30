США заявляют, что «не стремятся» к войне с Ираном, не смотря на убийства американцев в Иордании

США заявляют, что «не стремятся» к войне с Ираном, не смотря на убийства американцев в Иордании

Соединенные Штаты в понедельник пообещали предпринять «все необходимые действия» для защиты своих войск после атаки беспилотников в Иордании, совершенной проиранскими боевиками, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

Президент Джо Байден обсудил последующие шаги на встрече со своей командой в Белом доме в понедельник.

Белый дом, и Пентагон заявили, что они «не стремятся» к войне с Ираном, и Тегеран тоже не хочет войны. Вполне вероятно, что любые ответные меры Вашингтона не будут представлять собой единую массированную демонстрацию силы, заявили журналистам официальные лица.

Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, что реакция США может быть многоуровневой, поэтапной и продолжительной.

«Мы решительно отреагируем на любую агрессию и будем привлекать к ответственности людей, напавших на наши войска. Мы сделаем это в то время и в том месте, которые мы выберем», - сказал он.

«Иран продолжает дестабилизировать регион, включая оказание поддержки террористам, которые атакуют наши корабли в Красном море», — заявил Столтенберг. «Поведение Тегерана напоминает нам о том, как выглядит мир без правил – непредсказуемый и опасный, мир, в котором цена нашей безопасности становится дороже», - отметил он.

С 7 октября американские войска более 160 раз подверглись нападениям в Ираке, Сирии и Иордании, а военные корабли подверглись нападениям в Красном море.

Однако после субботнего нападения на американских военных в Иордании давление на Байдена с требованием нанесения удара непосредственно по Ирану усиливается. Опасаясь разжечь более масштабную войну, он на этот шаг идти не желает.