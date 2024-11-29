Двое активистов ПНФА арестованы, еще один задержан

За последние два дня были задержаны трое членов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА).

Двое из них арестованы в административном порядке, один активист все еще содержится в полиции.

Об этом Turan сообщил зампред ПНФА Аяз Магеррамли.

В частности,по его словам, активиста Хатаинской районной организации партии Малика Бабаева 27 ноября увели из дома в 36-ое отделение полиции.

Далее Хатаинский районный суд приговорил его к 15 суткам административного ареста.

Еще один активист Хатаинского районного отделения партии Натиг Аббасов 28 ноября был вызван в Хазарское районное управление полиции.

На следующий день Хазарский районный суд приговорил его к 25 суткам ареста, признав его виновным по ст. 535.1 (не подчинение полиции) Кодекса административных проступков.

Третий активист Хатаинской организации ПНФА Эмин Аббасов был задержан 29 ноября, когда снимал фото Н.Аббасова перед зданием Хазарского суда.

Полицейские отобрали у него мобильный телефон, на который он снимал фото, а самого Э.Аббасова увезли в 1-ое отделение Хазарского районного управления полиции. Вечером 29 ноября Э.Аббасов все еще находился в полиции.

В ПНФА связывают аресты активистов с их критическими постами в социальных сетях.

«Это продолжение репрессивной политики властей, которую власти многие годы проводят против ПНФА», - сказал Магеррамли.

По его словам, в настоящее время, 11 активистов ПНФА содержатся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам.

Свыше 100 членов партии в последние годы подвергались административным арестам.

Заведено уголовное дело в порядке частного обвинения и против лидера ПНФА Али Керимли и судебный процесс над ним продолжается, резюмировал Магеррамли.

Получить комментарии в МВД не удалось.