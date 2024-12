В Грузии сохраняется напряженность, поскольку протесты против решения правительства заморозить переговоры об интеграции в ЕС продолжаются. Демонстрации возобновились 29 ноября в 19:00, тысячи людей собрались на проспекте Руставели в Тбилиси. Решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить переговоры с Европейским союзом вызвало широкое осуждение внутри страны и за рубежом, еще больше поляризовав страну.

Ночь потрясений

К ранним утренним часам столкновения между протестующими и силами безопасности носили локальный характер. В ночь с 29 на 30 ноября спецназ преступил к разгону митинга на проспекте Руставели с водометов и других средств для разгона толпы, что привело к многочисленным травмам. В частности, Мариам Гаприндашвили, журналистка TV Pirveli , была жестоко избита, но ее состояние остается стабильным. Transparency International Georgia осудила чрезмерное применение силы, как и международные организации, такие как Хельсинкская комиссия и различные европейские чиновники.

В Батуми были задержаны восемь протестующих, сообщается о насилии во время арестов. Адвокаты и активисты бьют тревогу из-за нарушений прав человека, включая случай 17-летнего подростка, предположительно избитого и задержанного полицией.

Международная реакция

Международное сообщество выразило глубокую обеспокоенность. Министр иностранных дел Финляндии подтвердил, что «Грузия — это Европа», подчеркнув солидарность с грузинским народом. Дания, Германия и Польша раскритиковали чрезмерное применение силы и отход правительства от проевропейской политики. В Соединенных Штатах конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн выступили с совместным заявлением, осуждающим насилие и ставящим под сомнение легитимность действующего правительства.

Хельсинкская комиссия пошла еще дальше, объявив грузинское правительство «де-факто нелегитимным» за его действия против собственных граждан и проевропейских устремлений.

Политические и гражданские последствия для общества

Протесты спровоцировали отставки и разногласия в грузинских учреждениях. Сотрудник Генерального штаба Министерства обороны подал в отставку, сославшись на разочарование в руководстве правительства. Более 300 сотрудников Министерства юстиции вместе с профессорами Тбилисского государственного университета присоединились к оппозиции позиции правительства. Несколько университетов приостановили занятия в знак солидарности с демонстрантами.

Тем временем к сопротивлению присоединились культурные и социальные секторы. Известные ночные клубы в Тбилиси отменили мероприятия в знак протеста, что стало сигналом к ​​широкому движению, которое выходит за рамки социальных границ.

Ответ правительства

Правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе защищало свое решение, ссылаясь на экономические и геополитические проблемы. Однако оппозиционеры, включая бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, обвинили режим в том, что он ставит собственное выживание выше национальных интересов. «Режим использует силу, чтобы сохранить свою власть», — сказал Гахария в своем заявлении рано утром.

Президент Саломе Зурабишвили раскритиковала жестокие репрессии, приписав эскалацию действиям сил безопасности. Она также подтвердила свою твердую позицию против «русификации», заявив: «Никто не готов принять Грузию как российскую колонию».

Решимость протестующих

Несмотря на репрессии, протестующие остаются полными решимости. Демонстранты перекрыли основные магистрали, включая проспект Руставели, скандируя лозунги в поддержку европейского будущего Грузии. Протесты также выявили расколы внутри «Грузинской мечты», когда несколько судей, педагогов и госслужащих вышли из рядов, чтобы поддержать европейский курс.

Перспективы

Ситуация остается нестабильной, поскольку оппозиция призывает к продолжению демонстраций, а международные субъекты настаивают на мирном урегулировании. Правительство сталкивается с растущим давлением, требующим пересмотреть свое решение или рискнуть усугубить политический кризис.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video