Джавид Ага был допрошен по делу Бахруза Самедова (обновлено)

Активист Джавид Ага был допрошен в качестве свидетеля по делу исследователя Бахруза Самедова, арестованного по обвинению в госизмене.

Об этом Ага сам написал вечером в facebook.

«Здравствуйте, друзья! Сегодня утром в связи с продолжением образования я должен был вылететь в Литву, но не получилось. Я был приглашен на следствие для дачи показаний в качестве свидетеля по делу Бахруза Самедова. Из-за продолжения следствия не могу предоставить больше информации. В связи с тем, что с 3 часов ночи я бодрствовал, сейчас еду домой. Могу еще отметить, что против меня не было насилия и сейчас я вне опасности», - написал Джавид Ага.

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С утра не выходит на связь активист и исследователь Джавид Ага.

По информации из социальных сетей, Ага должен был сегодня утром в 06.50 вылететь из Баку за рубеж для продолжения образования.

Однако он ничего не сообщил своим близким и друзьям о прохождении паспортного контроля.

При этом, авиакомпания, рейсом которой он должен был лететь, заявила друзьям активиста, что Ага не совершал посадки на самолет.

Коллеги обеспокоены тем, что Ага может быть задержан.

Ага известен как активист, менеджер социальных сетей, исследователь проблем философии. Он выступал ссо татьями и комментариями на эти темы в местной и зарубежной прессе. Во время 44-дневной войны 2020 года в Карабахе в социальных сетях демонстрировал пацифистсткую позцию.

Правоохранительные органы не комментируют сообщения об исчезновении Ага.