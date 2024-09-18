Джейхун Байрамов и зампомощника госсекретаря США Джошуа Хак обсудили постконфликтый период

18 сентября глава МД Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональная ситуация в постконфликтный период, перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщила пресс-служба МИД.

«Несмотря на усилия по созданию позитивной динамики в двусторонних отношениях и перспектив сотрудничества, предвзятое мнение некоторых официальных лиц США оказывает негативное влияние на двусторонние отношения».

В частности, было упомянуто адресованное Азербайджану заявление представителя Агентства международного развития США Изобель Коулман в посольстве Армении в США 16 сентября, которое является «неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана».

В ходе встречи американская сторона была проинформирована о ситуации в регионе в постконфликтный период, о работе над мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией.

Несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному соглашению, «самым серьезным» препятствием на пути подписания мирного соглашения являются территориальные претензии к Азербайджану, содержащиеся в Конституции Армении и других правовых актах.

Кроме того, политика милитаризации Армении не служит миру и стабильности в регионе, сказано в сообщении МИД Азербайджана.