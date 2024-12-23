Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Белград
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Белград
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отбыл с рабочим визитом Сербию.
Как сообщает пресс-служба МИД, запланировано выступление Байрамова «на конференции послов Республики Сербия», а также встречи с министром иностранных дел Марко Юричем и другими высокопоставленными лицами этой страны.
Политика
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Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в Актау. В заявлении, распространенном от имени посольства Казахстана в Азербайджане, Баел выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказав: «Пусть их души упокоятся в раю».
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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Flightradar24 — шведский интернет-сервис, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, опубликовал сведения о сегодняшнем крушении самолета AZAL в Актау.
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