Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Белград

Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Белград

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отбыл с рабочим визитом Сербию.

Как сообщает пресс-служба МИД, запланировано выступление Байрамова «на конференции послов Республики Сербия», а также встречи с министром иностранных дел Марко Юричем и другими высокопоставленными лицами этой страны.