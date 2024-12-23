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(9 часов назад)
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Белград

Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Белград

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Белград

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отбыл с рабочим визитом Сербию.

Как сообщает пресс-служба МИД, запланировано выступление  Байрамова «на конференции послов Республики Сербия», а также встречи с министром иностранных дел Марко Юричем и другими высокопоставленными лицами этой страны.

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