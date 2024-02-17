Джон Керри приглашен на COP29 в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Как сообщает сайт главы государства, Керри поздравил Алиева с победой на президентских выборах и решением о проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Алиев со своей стороны отметил, что Азербайджан «еще раз продемонстрировал решимость поддержать международные усилия в области изменения климата».

По его словам, Азербайджан реализует серьезные меры в области возобновляемой энергетики и процесса зеленого перехода на национальном уровне. И в этом направлении Баку тесно поддерживает меры на региональном и глобальном уровнях. Одним из примеров тому Алиев назвал проект по прокладке по дну Черного моря кабеля с целью передачи энергии, вырабатываемой из альтернативных источников. Также Азербайджан работает со странами Центральной Азии по строительству аналогичной энергетической коммуникации по дну Каспийского моря.

Климатическое финансирование станет основной темой COP29, и Азербайджан продолжит свои усилия в этом отношении для достижения глобальной солидарности, особенно между глобальным Севером и глобальным Югом, продолжил Алиев.

Джон Керри подчеркнул, что климатическое финансирование является одним из главных вопросов повестки дня. Он выразил надежду, что технологическое развитие, связанное с «зеленым» переходом, идет очень быстро и в этом направлении достигаются хорошие результаты.

Президент Алиев пригласил Керри посетить Азербайджан для участия в COP29.

Керри с удовлетворением принял приглашение.

Интересно, что до сих пор провластная пропаганда Азербайджана представляла Керри как одного из активных деятелей армянского лобби США.

Особенно об этом часто напоминали, когда госдеп США критиковал ситуацию с правами человека в бытность Керри госсекретарем.