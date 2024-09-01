«Ени Азербайджан» сохраняет абсолютно большинство в парламенте

Партия президента Азербайджана Ильхама Алиева «Ени Азербайджан» (ПЕА) обновила свое абсолютное большинство в Милли Меджлисе на досрочных выборах в парламент страны 1 сентября, согласно результатам exit-poll.

Данные опросов, проведенных американской компанией Oracla Advisory Group, местным Центром социологических исследований и итальянской компанией SWG SPA было обнародованы вечером 1 сентября.

Из результатов опросов следует, что ПЕА получает 67 мест.

Еще 45 мандатов достанутся так называемым «независимым», которые известны провластной позицией.

Три депутата будет иметь партия Гражданской солидарности (Фазаил Ибрагимли, Рафаэль Гусейнов и Танзиля Рустамханлы), два – партия Справедливости, права и демократии (Гудрат Гасангулиев и Эльчин Мирзабейли), по одному - партия «Республиканская альтернатива» (Эркин Гадирли), партия Национальной незаввисимости (Арзухан Алиев), партия Демократических реформ (Асим Моллазаде), партия «Отечества» (Гюнай Агамалы), партия Великое созидание (Фазиль Мустафа), партия Великий Азербайджан (Эльшад Мусаев), Национального фронта (Рази Нуруллаев), Азербайджанская партия демократического просвещения (Эльшан Мусаев).