EPDE о фейковых наблюдателях на парламентских выборах в Азербайджане

EPDE о фейковых наблюдателях на парламентских выборах в Азербайджане

Европейская платформа демократических выборов (European Platform for Democratic Elections - EPDE) опубликовала доклад под названием «Как демократы справляются с автократами: выборы в Азербайджане были сфальсифицированы с международной помощью».

В отчете говорится, что голосование на парламентских выборах в Азербайджане 1 сентября 2024 года прошло в мирных условиях, однако в ходе избирательной кампании активисты гражданского общества и независимые журналисты подверглись преследованиям.

Низкая явка избирателей вызывает сомнения в легитимности избирательного процесса, показывает, что избиратели не заинтересованы в реальной альтернативе власти, а кандидаты не представляют политические взгляды и позицию населения.

В докладе отмечено, что власти особо затруднили работу наблюдателей от независимых групп и прежде всего, местным группам.

Власти отдали предпочтение высокопоставленным российским и белорусским чиновникам, связанным со спецслужбами, и членам избирательных комиссий стран Глобального Юга, некоторые из которых замешаны в пытках демократической оппозиции.

«Кроме того, многие из таких наблюдателей являются членами парламентских групп дружбы с Азербайджаном, и EPDE считает это конфликтом интересов, который ставит под сомнение их объективность», - отмечено в отчете.

Ряд независимых кандидатов и активистов подвергались давлению и были исключены из предвыборной гонки, избирательный процесс не был прозрачен и доверия к избирательному процессу не было. Все это говорит о том, что выборы не соответствовали демократическим стандартам.

Платформа считает фейковыми наблюдателями людей, соответствующих одному из следующих критериев:

* Если они участвуют в миссиях по наблюдению за выборами, организованных недемократическими институтами,

* Если они выступают с заявлениями или комментариями, которые легитимизируют выборы, вопреки оценкам демократических миссий,

* Если их присутствие в качестве наблюдателей подтверждено фотографией или сообщением российских, белорусских и азербайджанских государственных СМИ.

Далее в отчете опубликован список из 107 имен «фейковых» наблюдателей. Это представители ряда стран Восточной Европы, Турции, Украины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Беларуси, структур СНГ.