Ереван передал Баку предложения по разблокировке коммуникаций – МИД Армении

Основная идея последней редакции мирного соглашения, переданного на днях Баку, заключается в упрощении процедур при разблокировании коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Об этом 5 ноября заявил журналистам замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

«Речь идет о максимальном открытии коммуникаций. Главное то, что исключается контроль третьей стороны над дорогой, сохраняется суверенитет Армении и контроль над этими путями», - сказал замминистра.

Последний пакет предложений был отправлен в Азербайджан, и Ереван ждет ответа, добавил он.