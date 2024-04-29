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(9 часов назад)
Ереван подтвердил встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Алмааты

Ереван подтвердил встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Алмааты

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ереван подтвердил встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Алмааты

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретятся в Алматы. Об этом в понедельник сообщили СМИ Армении со ссылкой на  пресс-секретаря МИД Ани Бадалян.

«Есть договоренность о встрече министров Армении и Азербайджана по предложению казахстанской стороны. Согласовано, что она пройдет в Алматы», - сказала она.

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