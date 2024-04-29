Ереван подтвердил встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Алмааты

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретятся в Алматы. Об этом в понедельник сообщили СМИ Армении со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ани Бадалян.

«Есть договоренность о встрече министров Армении и Азербайджана по предложению казахстанской стороны. Согласовано, что она пройдет в Алматы», - сказала она.