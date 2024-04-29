Ереван подтвердил встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Алмааты
Ереван подтвердил встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Алмааты
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретятся в Алматы. Об этом в понедельник сообщили СМИ Армении со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ани Бадалян.
«Есть договоренность о встрече министров Армении и Азербайджана по предложению казахстанской стороны. Согласовано, что она пройдет в Алматы», - сказала она.
Политика
-
- 30 апрель 2024, 00:35
В частном доме, находящегося в политэмиграции активиста Абила Гафарова в поселке Шувелан вечером 29 апреля явились лица в штатском.
-
- 29 апрель 2024, 23:15
Посольство США в Азербайджане выразило обеспокоенность в связи с задержанием главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.
-
- 29 апрель 2024, 19:58
На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Арменией и Азербайджаном к 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ и установлено 35 пограничных столбов.
-
- 29 апрель 2024, 19:14
Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли был задержан сегодня в Баку на улице в Теймура Алиева и увезен в неизвестном направлении. Об этом сообщили коллеги Мамедли.
Написать отзыв