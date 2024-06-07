Ереван расценил заявление Алиева как «грубое вмешательство в дела Армении»
Ереван расценил заявление Алиева как «грубое вмешательство в дела Армении»
Республика Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей, в том числе и к Азербайджану. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в ответ на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Конституция РА и вносимые в нее изменения являются внутренним делом РА, и мы оцениваем попытки официального Баку вмешаться во внутриармянские обсуждения, как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны.
В то же время мы считаем, что подобные разговоры торпедируют мирный процесс и ставят под сомнение искренность руководства Азербайджана в достижении мира.
Мирное соглашение, заключаемое между Арменией и Азербайджаном, четко закрепляет, что стороны признают территориальную целостность друг друга и не имеют территориальных претензий друг к другу. В проекте мирного соглашения также есть согласованное положение, что ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство для невыполнения обязательств, взятых на себя в соответствии с мирным соглашением.
Подписание соглашения и его ратификация в соответствии с национальными процедурами окончательно закрепят эти принципы. В соответствии с этим, мы считаем, что самый четкий и прямой способ развеять все опасения сторон - это именно подписание соглашения, которое откроет страницу долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно созрело для подписания, и армянская сторона выражает свою готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение следующего месяца», - говорится в заявлении МИД Армении.
Напомним, что накануне Ильхам Алиев заявил о невозможности подписания мирного соглашения с Арменией, если не будет изменена конституция этой страны в части, где содержатся территориальные притязания к Азербайджану.
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