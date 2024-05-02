ЕС объявит новую инициативу по разминированию в Азербайджане – П.Михалко

ЕС объявит новую инициативу по разминированию в Азербайджане – П.Михалко

Европейский союз в ближайшие дни объявит новую инициативу касающуюся поддержки разминирования в Азербайджане. Об этом заявил в четверг журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Петер Михалко.

ЕС является одним из крупнейших доноров Азербайджана в области разминирования, отметил он.

Помимо разминирования, ЕС и Азербайджан сотрудничают также в экономической области, в сфере продовольственной безопасности, помощи вынужденным переселенцев.

ЕС и Азербайджан остаются близкими партнерами, и «наш активный диалог продолжается», - добавил глава миссии ЕС.

Приоритетными направлениями сотрудничества остаются также энергетический и торговый секторы. Кроме того, стороны взаимодействуют по вопросам изменения климата, что актуально в свете проведения в Баку конференции COP29.

ЕС готов поддержать Азербайджан в проведении COP29 и поделиться опытом в этом направлении, подчеркнул Михалко.

Он назвал ЕС одним из самых активных партнеров Азербайджана, что основано на общих приоритетах и ценностях.