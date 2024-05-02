ЕС объявит новую инициативу по разминированию в Азербайджане – П.Михалко
ЕС объявит новую инициативу по разминированию в Азербайджане – П.Михалко
Европейский союз в ближайшие дни объявит новую инициативу касающуюся поддержки разминирования в Азербайджане. Об этом заявил в четверг журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Петер Михалко.
ЕС является одним из крупнейших доноров Азербайджана в области разминирования, отметил он.
Помимо разминирования, ЕС и Азербайджан сотрудничают также в экономической области, в сфере продовольственной безопасности, помощи вынужденным переселенцев.
ЕС и Азербайджан остаются близкими партнерами, и «наш активный диалог продолжается», - добавил глава миссии ЕС.
Приоритетными направлениями сотрудничества остаются также энергетический и торговый секторы. Кроме того, стороны взаимодействуют по вопросам изменения климата, что актуально в свете проведения в Баку конференции COP29.
ЕС готов поддержать Азербайджан в проведении COP29 и поделиться опытом в этом направлении, подчеркнул Михалко.
Он назвал ЕС одним из самых активных партнеров Азербайджана, что основано на общих приоритетах и ценностях.
Политика
-
- 2 май 2024, 17:49
У содержащегося под арестом руководителя интернет-тв Kanal-13 Азиза Оруджева ухудшилось состояния здоровья, сообщил Turan его адвокат Бахруз Байрамов.
-
- 2 май 2024, 17:33
Бывший глава Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев 1 мая объявил в колонии номер 13 голодовку в знак протеста против отсутствия эффективной медицинской помощи и условий содержания. Об этом Turan сообщил его адвокат Гаджиев Фахраддин Мехтиев, который встретился со своим подзащитным 2 мая.
-
Парламентские выборы в Азербайджане должны состояться в ноябре, но их сроки могут быть передвинуты на более ранний срок. Об этом заявил в четверг глава ЦИК Мазахир Панахов на заседании данной структуры.
-
- 2 май 2024, 16:26
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременного пособия ветеранам Второй мировой войны.
Написать отзыв