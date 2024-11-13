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(1 час назад)
«Если мы джунгли – стойте от нас в сторонке» - Ильхам Алиев европейцам

«Если мы джунгли – стойте от нас в сторонке» - Ильхам Алиев европейцам

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Если мы джунгли – стойте от нас в сторонке» - Ильхам Алиев европейцам

Ильхам Алиев посвятил свое выступление 13 ноября на климатической конференции COP29 анализу колониальной политики Франции и Голландии.

На сессии, посвященной Малым островным государствам, он рассказывал присутствующим о том большом вреде, который нанесла этим странам колониальная политика Франции. Как веками Париж грабил их природные богатства, угнетал и продолжает угнетать их население.

В качестве примера он назвал  Алжир, чье население истреблено, а богатства разграблены Францией. «Но преступления Парижа этим не ограничиваются, если мы не вспомним преступления режима президента Макрона, который убил более 100 участников законных протестов в Новой Каледонии, и где были арестованы более тысячи человек.  Массовые аресты имели место и в Гваделупе, и Мартинике».

Досталось от Алиева  также и Нидерландам, которая также эксплуатировала и эксплуатирует население своих заморских территорий.

«После всего этого Франция не была обвинена ни Европейской комиссией, ни Европарламентом, ни Советом Европы.  Это есть показатель политического лицемерия.  Европарламент и ПАСЕ – это символы политической коррупции», - сказал Алиев.

Далее он потребовал освобождения «всех политзаключенных Франции».

«Что можно ожидать от Европарламента и ПАСЕ, если ведущий дипломат Европы Жозеп Боррель назвал Европу садом, а весь остальной мир джунглями. Ну, если мы джунгли, так стойте в сторонке и не вмешивайтесь в наши внутренние дела!», завершил свою эмоциональная речь Ильхам Алиев.  

Что касается Азербайджана, то Алиев обещал этим странам дальнейшую поддержку в их борьбе за свободу и независимость.

Примечательно, что многие представители тех самых «несчастных стран», и других государств, присутствующих в зале не аплодировали Алиеву. Эту функцию взяли на себя многочисленные азербайджанские волонтеры и официальные лица, заполнившие зал.

1 отзыв

  • Yusif

    2024-11-13

    самый страшный колониалист последних веков это Россия, а самая страшная и ограбленная колония это наша страна...почему власти об этом молчат..может потому что служили всю жизнь именно ей а не нам?

    Cavab ver

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