«Если мы джунгли – стойте от нас в сторонке» - Ильхам Алиев европейцам
«Если мы джунгли – стойте от нас в сторонке» - Ильхам Алиев европейцам
Ильхам Алиев посвятил свое выступление 13 ноября на климатической конференции COP29 анализу колониальной политики Франции и Голландии.
На сессии, посвященной Малым островным государствам, он рассказывал присутствующим о том большом вреде, который нанесла этим странам колониальная политика Франции. Как веками Париж грабил их природные богатства, угнетал и продолжает угнетать их население.
В качестве примера он назвал Алжир, чье население истреблено, а богатства разграблены Францией. «Но преступления Парижа этим не ограничиваются, если мы не вспомним преступления режима президента Макрона, который убил более 100 участников законных протестов в Новой Каледонии, и где были арестованы более тысячи человек. Массовые аресты имели место и в Гваделупе, и Мартинике».
Досталось от Алиева также и Нидерландам, которая также эксплуатировала и эксплуатирует население своих заморских территорий.
«После всего этого Франция не была обвинена ни Европейской комиссией, ни Европарламентом, ни Советом Европы. Это есть показатель политического лицемерия. Европарламент и ПАСЕ – это символы политической коррупции», - сказал Алиев.
Далее он потребовал освобождения «всех политзаключенных Франции».
«Что можно ожидать от Европарламента и ПАСЕ, если ведущий дипломат Европы Жозеп Боррель назвал Европу садом, а весь остальной мир джунглями. Ну, если мы джунгли, так стойте в сторонке и не вмешивайтесь в наши внутренние дела!», завершил свою эмоциональная речь Ильхам Алиев.
Что касается Азербайджана, то Алиев обещал этим странам дальнейшую поддержку в их борьбе за свободу и независимость.
Примечательно, что многие представители тех самых «несчастных стран», и других государств, присутствующих в зале не аплодировали Алиеву. Эту функцию взяли на себя многочисленные азербайджанские волонтеры и официальные лица, заполнившие зал.
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1 отзыв
Yusif
2024-11-13
самый страшный колониалист последних веков это Россия, а самая страшная и ограбленная колония это наша страна...почему власти об этом молчат..может потому что служили всю жизнь именно ей а не нам?