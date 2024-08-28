ЕСПЧ   принял решение по делу Гусейна Абдуллаева

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу экс-депутата, предпринимателя Гусейна Абдуллаева в связи с обращением его адвокатов о необходимости оказания ему срочной эффективной медицинской помощи.

27 августа ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 своего Регламента принял решение, обязывающее правительство Азербайджана обеспечить Абдуллаеву дополнительные всесторонние медицинские обследования с целью установления есть ли потребность в срочном его стационарном или амбулаторном лечении и или каком-либо другом медицинском вмешательстве и информировать Страсбургский суд о принятых мерах, сообщил Turan его адвокат Джавад Джавадов.

Одновременно, добавил он, ЕСПЧ в соответствии с Правилом 41 принял решение о рассмотрении жалобы Абдуллаева на его арест в приоритетном порядке.

*15 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям защита ходатайствовала об обеспечении Абдуллаева медицинским обследованием в гражданской клинике по его выбору.

Ходатайство было исполнение частично. Абдуллаева на один день увезли в тюремный госпиталь, где визуально осмотрели и на следующий день вернули в Бакинский СИЗО-сообщила адвокат Шахла Гумбатова.

22 августа Г.Абдуллаев даже по видеосвязи не смог участвовать в заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям по состоянию здоровья. Защита обратилась в Европейский суд по правам человека в соответствии с правилами 39 Регламента о принятии срочных обеспечительных мер для устранения угрозы здоровью и жизни заявителя.

Абдуллаев отвергает обвинение но новому делу по статье 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем) УК по которой ему инкриминируется «отмывание» 5,5 млн манатов.

**Гусейн Абдуллаев в 90-х годах занимал ведущие позиции в бизнесе с нефтепродуктами. Подконтрольные ему группы молодчиков участвовали в разгоне протестов оппозиции.

B 2013 году он эмигрировал из Азербайджана. Спустя некоторое время против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов. 22 апреля 2018 года Абдуллаев был задержан в Турции, куда прибыл из Германии и экстрадирован в Азербайджан.

B Баку его обвинили его в экономических преступлениях и приговорили к 6 годам лишения свободы.

За 47 дней до завершения 6-летнего тюремного заключения, в начале марта этого года против него было выдвинуто новое обвинение в «легализации денег, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2 УК)».