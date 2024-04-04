Это заслуга Запада, что Ереван признал Карабах частью Азербайджана – признание М.Захаровой
Это заслуга Запада, что Ереван признал Карабах частью Азербайджана – признание М.Захаровой
Заявления о том, что Москва и ОДКБ в периоды обострения конфликта в Нагорном Карабахе не помогли Армении, являются ложью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».
Западные страны продвигали тему официального отказа Армении от Нагорного Карабаха, отметила она. Права жителей непризнанной республики не были никак прописаны или гарантированы в документах, которые были подписаны под диктовку натовцев.
«Это решение официальный Ереван принял после консультаций с Западом», - сказала она. «Главное - чтобы сейчас, когда власти в Ереване будут распоряжаться другими территориями, селами и так далее, они помнили и несли ответственность за свои решения и не возлагали ни на кого вину», - продолжила Захарова.
Другими словами, представитель Москвы дает понять, что не приветствует заявления Пашиняна, что необходимо вернуть Азербайджану села Газахского района.
Что касается Карабаха, что Москва лишний раз подтвердила, что не была сторонником признания этого региона частью Азербайджана, и Ереван сделал это по рекомендации Запада.
Так, кто же в этой ситуации друг и стратегический партнер Азербайджана, Россия или Запад?
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