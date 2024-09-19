Европарламент призвал снять ограничения на применение Украиной Западного оружия
Европарламент призвал снять ограничения на применение Украиной Западного оружия
19 сентября депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к ЕС снять ограничения на использование Украиной западных вооружений.
Парламент подчеркивает, что недостаточные поставки боеприпасов и ограничения на их использование рискуют свести на нет результаты усилий, предпринятых до настоящего времени, и выражает сожаление по поводу сокращения объема двусторонней военной помощи Украине странами ЕС.
Необходимо ускорить поставку оружия, систем ПВО и боеприпасов, включая ракеты TAURUS.
Резолюция также призывает члены ЕС расширить санкции против России, Беларуси, Ирана и Северной Кореи.
Кроме того, парламентарии призвал конфисковать российскую собственность в Европе и вырученные средства передать Украине.
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