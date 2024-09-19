Ильхам Алиев в Карабахе

Голодающий в заключении уже 98-й день экономист Фазииль Гасымов сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям ходатайствовал о прекращении уголовного дела против него. Он заявил, что не имеет никакого отношения к фальшивым деньгами и дело против него носит политический характер.