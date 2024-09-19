  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy19.20 C
  • Пятница, 20 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Ильхам Алиев в Карабахе

Ильхам Алиев в Карабахе

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев в Карабахе

Глава государства Ильхам Алиев 19 сентября совершил поездку в Агдамский и Ходжалинский районы, а также в город Ханкянди.

Как сообщает сайт главы государства, Алиев принял участие в открытии ряда предприятий, объектов услуг и социальной инфраструктуры, включая промышленные объекты, гостиницы и школы.

Он также заложил новые объекты производственной, жилищной и социальной инфраструктуры.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей