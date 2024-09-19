Ильхам Алиев в Карабахе
Ильхам Алиев в Карабахе
Глава государства Ильхам Алиев 19 сентября совершил поездку в Агдамский и Ходжалинский районы, а также в город Ханкянди.
Как сообщает сайт главы государства, Алиев принял участие в открытии ряда предприятий, объектов услуг и социальной инфраструктуры, включая промышленные объекты, гостиницы и школы.
Он также заложил новые объекты производственной, жилищной и социальной инфраструктуры.
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- Политика
- 19 сентябрь 2024 16:10
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- 19 сентябрь 2024, 16:28
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- 19 сентябрь 2024, 16:10
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- 19 сентябрь 2024, 15:51
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