О проекте бюджета на следующий год: «Полностью социально ориентированный». «Зарплаты очень низкие»

Доходы бюджета в следующем году могут возрости, а расходы снизиться. Министерство финансов уже опубликовало проект государственного бюджета на 2025 год, прогнозируя доходы в размере 36,616 млрд манатов. Эта цифра на 228 млн манатов или на 0,6% выше утвержденного показателя на 2024 год.

Согласно проекту, расходы госбюджета в следующем году сократятся на 74,7 млн ​​манатов (0,2%) по сравнению с прогнозом на 2024 год. Расходы прогнозируются в размере 39,6676 млрд манатов.

В документе среднегодовая экспортная цена сырой нефти оценивается в $70 за баррель в 2025 году, что на $5 ниже показателя в бюджете 2024 года. В последние дни цена барреля азербайджанской нефти колеблется около $75.

Согласно проекту бюджета, расходы на оборону и безопасность в Азербайджане на 2025 год прогнозируются в размере 6,6583 млрд манатов. Это на 6,6% меньше утвержденного прогноза на 2024 год.

Планируется также увеличить расходы на такие направления, как образование, здравоохранение, социальная защита, культура, искусство, информация, физическое воспитание, молодежная политика и другие аналогичные направления.

Депутат Милли Меджлиса (Национального собрания) VI созыва Малахат Ибрагимгызы сообщила агентству Turan, что бюджет следующего года будет обсуждаться на осенней сессии новообразованного парламента: «В течение многих лет Азербайджан был сосредоточен на создании сильной армии для освобождения оккупированных территорий. Это было одним из главных приоритетов. В итоге, благодаря сильной экономике, мощной армии и Верховному главнокомандующему, 44-дневная война завершилась нашей победой».

Ибрагимгызы подчеркнул, что основным направлением государственного бюджета Азербайджана всегда были расходы на оборону, образование и социальную защиту: «Война закончилась в 2020 году, и мы восстановили нашу территориальную целостность. Но даже в течение этих четырех лет президент обеспечил закупку самого современного оружия для азербайджанской армии. Мы больше не настроены на войну. Наша армия полностью сформирована, а ее снабжение и управление доводятся до стандартов НАТО».

По ее словам, с этой точки зрения бюджет следующего года будет полностью ориентирован на социальное обеспечение и укрепление благосостояния азербайджанского народа: «Одним из основных приоритетов нашего бюджета всегда было социальное обеспечение. С этой точки зрения бюджет следующего года можно назвать «полностью социально ориентированным бюджетом».

Экономист Натиг Джафарли придерживается несколько иной точки зрения. Он сказал Радио «Азадлыг», что в Азербайджане бюджет, включающий расходы на заработную плату и пенсии, часто называют «социально ориентированным бюджетом». По его словам, это связано с тем, что более 40% бюджета Азербайджана выделяется на социальные проекты: «Это несколько выходит за рамки международных стандартов, так как даже бюджеты развитых стран выделяют около 40% на социальные расходы. Хотя Азербайджан соответствует этим стандартам, есть проблема с классификацией. Заработная плата и пенсии являются обязательствами государства и не подпадают в категорию социальных расходов».

Экономист утверждает, что расходы на социальную инфраструктуру следует рассматривать скорее как социальные издержки: «Поэтому в Азербайджане необходимо изменить классификацию и понятие социальных расходов. Расходы на улучшение социальной инфраструктуры, от библиотек до дорожной инфраструктуры и социальных проектов, направленных на улучшение условий труда и жизни людей, следует считать социальными расходами».

По словам Джафарли, хотя 40% государственного бюджета Азербайджана тратится на социальные выплаты, бюджет относительно невелик, а это значит, что суммы, выделяемые на зарплаты и пенсии, также очень малы.