Украина готова сотрудничать с Азербайджаном в сфере кибербезопасности, заявил посол

Украина выразила готовность к сотрудничесту с Азербайджаном в сфере кибербезопасности, о чем заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев. В своем выступлении на конференции «Дни кибербезопасности» в Баку Гусев заявил о росте технологической инфраструктуры Украины и ее решающей роли в обеспечении национальной безопасности.

Выступая на панельной дискуссии «Национальное регулирование эффективного управления технологическим развитием и инновациями», Гусев отметил, что технологическая индустрия Украины значительно выросла за последние годы: в секторе сейчас работают около 5000 компаний и более 300 000 ИТ-специалистов, работающих в различных областях. Они варьируются от программного обеспечения для бизнеса до финтеха, медиа, страхования и технологий здравоохранения, а также электронной коммерции и розничной торговли. Однако кибербезопасность, подчеркнул он, стала критически важным приоритетом для страны.

«Украина разработала новую инфраструктуру кибербезопасности, которая интегрирована в наши секторы безопасности и обороны. Кибербезопасность стала жизненно важной частью национальной безопасности, особенно в контексте гибридной войны», — сказал Гусев, имея в виду продолжающийся конфликт с Россией. «Укрепление и развитие ИТ-сектора, его инфраструктуры и возможностей кибербезопасности является одним из наших ключевых приоритетов».

Гусев отметил, что опыт Украины в разработке киберзащиты во время конфликта может быть весьма ценным для Азербайджана, страны, которая также сосредоточена на технологических инновациях и национальной безопасности. Посол подчеркнул общие проблемы, с которыми сталкиваются обе страны в обеспечении безопасности цифровой инфраструктуры, особенно в связи с тем, что они стремятся интегрировать более передовые технологии в свою экономику и государственные функции.

Предложение Украины о сотрудничестве поступило в то время, когда Азербайджан все больше внимания уделяет цифровой трансформации и кибербезопасности на фоне своего быстрого экономического роста и геополитического значения в регионе. В последние годы Баку вложил значительные средства в развитие своего ИТ-сектора, уделяя особое внимание защите национальных цифровых активов и критической инфраструктуры от возникающих угроз.

Обсуждение на панели кибербезопасности является частью более широкой инициативы Азербайджана по укреплению связей с Украиной и другими странами в таких критических секторах, как оборона, энергетика и технологии. Поскольку обе страны сталкиваются с аналогичными внешними вызовами, особенно в плане киберугроз, связанных с геополитикой, более тесное сотрудничество может принести значительные выгоды в повышении их устойчивости и готовности к будущим рискам.

Эксперты по кибербезопасности на мероприятии подчеркнули важность международного партнерства в решении растущей сложности глобальных киберугроз. Поскольку и Украина, и Азербайджан инвестируют в кибербезопасность как часть своих национальных стратегий безопасности, сотрудничество между ними может послужить моделью для других стран, стремящихся укрепить свою защиту от меняющегося киберпространства.

Конференция «Дни кибербезопасности» в Баку собрала ведущих экспертов, правительственных чиновников и лидеров отрасли для обсуждения последних вызовов и инноваций в этой области с акцентом на содействие более широкому международному сотрудничеству.