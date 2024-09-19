В Баку проходит конференция по кибербезопасности для зеленой экономики
В Баку проходит конференция по кибербезопасности для зеленой экономики
В Баку проходит конференция «Кибербезопасность для зеленой экономики», объединившая представителей государственного и частного секторов для обсуждения растущей глобальной важности кибербезопасности. Мероприятие, организованное Prosol и поддержанное Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (HRITDX), включает соревнование по кибербезопасности «Захват флага», в котором приняли участие 20 команд из государственных и частных учреждений.
Бабек Агаев, председатель Prosol, подчеркнул стратегическую важность снижения зависимости от иностранных решений в области кибербезопасности. «Роль Азербайджана как технологического центра в регионе возлагает большую ответственность на наши институты», — сказал Агаев.
Заместитель министра экономики Сахиб Алекперов сравнил вызовы кибербезопасности цифровой эпохи с ядерными угрозами, подчеркнув, что глобальный переход к цифровизации сделал кибербезопасность необходимостью для экономической стабильности.
Генерал-майор Аллахверан Исмаилов, заместитель начальника HRITDX, подчеркнул прогресс Азербайджана в сфере кибербезопасности, отметив скачок страны на 36 позиций в глобальном индексе кибербезопасности, которая теперь занимает 50-е место.
Конференция посвящена укреплению сотрудничества между секторами, с обсуждениями последних тенденций и проблем в области кибербезопасности. Международные представители из США, Турции, Израиля и Украины принимают участие в панелях по зеленой экономике и киберзащите.
Двухдневное мероприятие подчеркивает приверженность Азербайджана интеграции инициатив зеленой экономики с надежными мерами кибербезопасности.
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