В Баку проходит конференция по кибербезопасности для зеленой экономики

В Баку проходит конференция по кибербезопасности для зеленой экономики

В Баку проходит конференция «Кибербезопасность для зеленой экономики», объединившая представителей государственного и частного секторов для обсуждения растущей глобальной важности кибербезопасности. Мероприятие, организованное Prosol и поддержанное Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (HRITDX), включает соревнование по кибербезопасности «Захват флага», в котором приняли участие 20 команд из государственных и частных учреждений.

Бабек Агаев, председатель Prosol, подчеркнул стратегическую важность снижения зависимости от иностранных решений в области кибербезопасности. «Роль Азербайджана как технологического центра в регионе возлагает большую ответственность на наши институты», — сказал Агаев.

Заместитель министра экономики Сахиб Алекперов сравнил вызовы кибербезопасности цифровой эпохи с ядерными угрозами, подчеркнув, что глобальный переход к цифровизации сделал кибербезопасность необходимостью для экономической стабильности.

Генерал-майор Аллахверан Исмаилов, заместитель начальника HRITDX, подчеркнул прогресс Азербайджана в сфере кибербезопасности, отметив скачок страны на 36 позиций в глобальном индексе кибербезопасности, которая теперь занимает 50-е место.

Конференция посвящена укреплению сотрудничества между секторами, с обсуждениями последних тенденций и проблем в области кибербезопасности. Международные представители из США, Турции, Израиля и Украины принимают участие в панелях по зеленой экономике и киберзащите.

Двухдневное мероприятие подчеркивает приверженность Азербайджана интеграции инициатив зеленой экономики с надежными мерами кибербезопасности.