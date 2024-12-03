Фамиль Халилов может не дожить до следующего заседания суда по тяжелым преступлениям

В понедельник супруга, мать и дети политического активиста и инвалида I группы Фамиля Халилова навестили его в медицинском учреждении Главного медицинского управления Минюста, чтобы убедить его отказаться от сухой голодовки, которую он начал 28 ноября. Жена и мать рыдали, умоляя заключенного прекратить голодовку. К разговору присоединился и начальник СИЗО. Однако Ф. Халилов отказался принимать пищу, заявив, что не будет есть, пить и принимать лекарства до тех пор, пока его не освободят или не поместят под домашний арест.

В беседе с агентством Turan супруга обвиняемого Кичикханым Халилова сообщила о резком ухудшении состояния мужа: «Фамиль уже не в состоянии ходить, на заседание его привезли в инвалидной коляске. Он сильно истощен, от него остались кожа да кости. Губы посинели. Вряд ли он доживет до следующего судебного заседания, назначенного на 12 декабря. Мы не знаем, что делать — Фамиль предпочел смерть, несправедливому тюремному заключению», — сказала агентству Turan К. Халилова.

По ее словам, обращение с ее мужем в следственном изоляторе является надлежащим, и он никогда не жаловался на сотрудников пенитенциарной службы и не нарушал никаких правил. Однако на последнем заседании Суда по тяжким преступлениям судья Азер Тагиев отклонил ходатайство Халилова об изменениии меры пресечения на домашний арест, заявив, что тот еще не «исправился». После отклонения его ходатайства на заседании суда 28 ноября Халилов начал вторую голодовку, на этот раз сухую, что сопряжено с риском гибели.

К. Халилова навещает мужа по понедельникам и четвергам, чтобы ухаживать за ним, так как Халилов с детства не может двигать руками. В другие дни недели за ним ухаживает молодой заключенный, специально назначенный, чтобы помочь Халилову. В палате медпункта содержатся двое заключенных.

Супруга приносит Халилову пищу, но тот отказывается от нее. В последнее время она перестала приносить еду, так как организм мужа не смог бы переварить обычную пищу. Если Халилов прекратит голодовку,то ему потребуются специальный рацион, пояснила К. Халилова.

Активист Народного фронта Азербайджана Фамиль Халилов продолжает четвертую сухую голодовку в Бакинском следственном изоляторе, отказываясь от еды, воды и лекарств. Его состояние крайне тяжелое, о чем Халилов сообщил жене во время телефонного разговора 1 декабря.

«Фамиль был вынужден пойти на эту крайнюю меру, поскольку его обманули, пообещав освобождение решением суда от 28 ноября. Поверив этому обещанию, он прекратил голодовку, которую начал 15 августа. Однако когда 28 ноября Бакинский суд отклонил ходатайство его и его адвокатов о переводе на домашний арест, он в тот же день начал сухую голодовку», — рассказала «Ъ» К. Халилова.

Она сомневается в справедливом решении Суда по тяжким преступлениям дела Халилова, которому предъявлено обвинение в хранении и сбыте наркотиков. К. Халилова назвала судебный процесс сфальсифицированным, напомнив о предыдущем заседании, где двое свидетелей дали показания о наркотиках, якобы находившихся в карманах подсудимого, хотя карманы Халилова из-за инвалидности всегда были зашиты.

«12 декабря суд планирует заслушать показания еще двух таких свидетелей», — сообщила К. Халилова.

В нарушение законодательства, пресс-служба Пенитенциарной службы не ответила на письменные запросы Turan.

Во время конференции COP-29 в Баку Халилов прекратил голодовку, которую начал 15 августа, поскольку Пенитенциарная служба обещала поместить его под домашний арест. Однако 28 ноября Бакинский суд по тяжким преступлениям отклонил ходатайство и оставил его под стражей.

Аппарат омбудсмена Азербайджанской Республики ответил на запрос Turan относительно обращения правозащитника Руфата Сафарова к омбудсмену Сабине Алиевой по поводу голодающего в следственном изоляторе экономиста Фазиля Гасымова.

В своем обращении, размещенном в Facebook, Сафаров сообщил омбудсмену о плохом состоянии здоровья Гасымова из-за длительных голодовок, а также о заявлениях о применении пыток и жестоком обращении.

«Сообщаем, что вопрос соблюдения прав Фазиля Гасымова находится на контроле Омбудсмена, и для защиты его прав в соответствии с законом принимаются меры. Гасымов несколько раз был принят Национальной профилактической группа омбудсмена в Бакинском СИЗО и Лечебном учреждении Пенитенциарной службы, осуществлялся мониторинг условий содержания, состояния здоровья и обращения с ним со стороны персонала, а также поступавших от него жалоб», — говорится в письме Аппарата Омбудсмена.

В письме также упоминается, что аппарат омбудсмена направил «соответствующие запросы» в Генеральную прокуратуру, Пенитенциарную службу Министерства юстиции и Главное медицинское управление Пенитенциарной службы.

«В ответ на опубликованные в прессе материалы о Фазиле Гасымове аппаратом омбудсмена на днях проведено очередное расследование и приняты оперативные меры по защите его прав», — говорится в письме, адресованном агентству Turan.

Однако в письме не упоминается о голодовке Гасымова, начатой из-за применения пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников Пенитенциарной службы, как отмечено в апелляции Сафарова.