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(2 часа назад)
Reuters

Reuters

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Fitch Ratings подтверждает рейтинг Азербайджана на уровне BB+ с позитивным прогнозом

Известное международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Азербайджана в иностранной валюте ("РДЭ") на уровне BB+ с позитивным прогнозом, говорится в последнем сообщении агентства.

Решение агентства сохранить рейтинг подчеркивает несколько ключевых сильных сторон экономики Азербайджана. Fitch отмечает устойчивый внешний баланс Азербайджана, характеризующийся очень высокой гибкостью бюджета и самым низким уровнем государственного долга по сравнению с аналогичными странами. Значительные активы фонда национального благосостояния страны еще больше способствуют ее финансовой устойчивости.

Вместе с тем, Fitch также указывает и на определенные уязвимые места, включая продолжающуюся сильную зависимость Азербайджана от углеводородного сектора, недостатки управления и другие факторы, которые требуют рассмотрения.

Позитивный прогноз отражает благоприятные тенденции во внешних и бюджетных резервах, чему способствуют более высокие, чем предусмотрено в бюджете цены на энергоносители и усиленные меры по сдерживанию затрат.

Аналитики Fitch прогнозируют, что высокие цены на энергоносители укрепят суверенный баланс Азербайджана, при этом профицит счета текущих операций достигнет в 2023 году 14,8% ВВП , оставаясь самым высоким среди стран категории BB. Несмотря на небольшое падение цен на нефть, суверенные активы в иностранной валюте выросли в 2023 году? преимущественно за счет средств Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), до $69,8 млрд.. Ожидается, что чистая позиция суверенных активов Азербайджана, оцениваемая в 2023 году в 67% ВВП, останется стабильной в течение 2024-2025 годов.

Более того, Fitch ожидает, что повышенные цены на нефть и растущие ненефтяные доходы, несмотря на увеличение расходов на реконструкцию в Карабахе, поддержат профицит консолидированного бюджета. Азербайджан продлил целевое сокращение ненефтяного дефицита до 2027 года для выполнения обязательств, связанных с Карабахом, и расходов на оборону.

Государственный долг Азербайджана, составляющий в 2023 году 21,8% ВВП , по прогнозам, составит в 2024-2025 годах в среднем 21,6% ВВП, сохранив свой статус самого низкого среди стран категории BB.

Fitch признает улучшения в банковском секторе Азербайджана, хотя он остается относительно слабым с рейтингом b по показателю банковской системы Fitch. Объем неработающих кредитов снизился к конецу 2023 года до рекордно низкого уровня в 1,8%, в то время как уровни капитализации оставались адекватными. Снижение долларизации депозитов и кредитов в иностранной валюте также отражает стабилизацию в банковском секторе.

Агентство освещает геополитическую динамику Азербайджана, в частности, восстановление контроля над Карабахом в сентябре 2023 года . Продолжающиеся переговоры между Арменией и Азербайджаном, наряду со сложными региональными отношениями, подчеркивают сложный геополитический ландшафт, влияющий на стабильность и перспективы страны.

Забегая вперед, Fitch определяет потенциальные факторы, которые могут спровоцировать понижение рейтинга, включая снижение цен на энергоносители и изменения в экономической политике, которые могут привести к истощению внешних резервов. И наоборот, продолжающееся укрепление внешнего баланса и повышение эффективности экономической политики могут привести к повышению кредитного рейтинга Азербайджана, что свидетельствует об оптимизме в отношении экономических перспектив страны в обозримом будущем.

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