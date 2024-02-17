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(2 часа назад)
Азербайджан стремится реформировать механизмы ОБСЕ в постконфликтную эпоху

Азербайджан стремится реформировать механизмы ОБСЕ в постконфликтную эпоху

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Азербайджан стремится реформировать механизмы ОБСЕ в постконфликтную эпоху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к упразднению нескольких механизмов ОБСЕ, которые он считает пережитками прошлого, сигнализируя об изменении подхода страны к международной дипломатии после урегулирования карабахского конфликта.

Во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом в Мюнхене Президент Алиев подчеркнул важность официального демонтажа устаревших структур в рамках ОБСЕ. В частности, он упомянул Минскую группу ОБСЕ, Комитет по планированию высокого уровня и должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ в качестве бездействующих структур, нуждающихся в упразднении. Алиев подчеркнул необходимость перераспределения бюджета организации на более актуальные проекты в соответствии с текущими геополитическими реалиями.

Позиция Азербайджана отражает его убежденность в том, что карабахский конфликт был окончательно урегулирован, что привело к восстановлению его суверенитета и территориальной целостности. Признавая необходимость нормализации отношений с Арменией, Алиев утверждал, что этот процесс должен осуществляться на двусторонней основе, а не через многосторонние механизмы, такие как Минская группа ОБСЕ.

Учрежденной в 1992 году Минской группе ОБСЕ было поручено содействовать мирному урегулированию карабахского конфликта. Минская группа, состоящая из сопредседателей из России, Соединенных Штатов и Франции, наряду с другими государствами-членами, включая Азербайджан и Армению, сыграла заметную роль в посредничестве в переговорах. Однако его эффективность снизилась после решающей победы Азербайджана в 44-дневной войне в 2020 году, что привело к призывам к его реструктуризации или роспуску.

По результатам Будапештского саммита 20 декабря 1994 года в Вене была создана Группа планирования высокого уровня (ГПВУ), состоящая из военных представителей, назначенных странами-участницами ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту. Она также бездействует более трех лет.

Центральное место в усилиях Минской группы занимала роль Личного представителя действующего председателя ОБСЕ, которую в настоящее время занимает Анджей Каспршик. Мандат Каспршика включает представление интересов действующего председателя ОБСЕ по вопросам, связанным с нагорно-карабахским конфликтом, и содействие усилиям по достижению прочного мирного соглашения. Однако, поскольку конфликт теперь урегулирован, актуальность этой должности оказалась под пристальным вниманием, что вызвало призывы к переоценке.

 

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