Блинкен проведет в Мюнхене встречи с Пашиняном и Алиевым
Блинкен проведет в Мюнхене встречи с Пашиняном и Алиевым
Соединенные Штаты попытаются свести вместе лидеров Азербайджана и Армении для новых переговоров, чтобы устранить имеющиеся разногласия. Об этом корреспонденту TURAN в Вашингтоне сообщили из дипломатических источников.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться отдельно с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым "в кулуарах" Мюнхенской конференции по безопасности, подтвердил Госдепартамент в пятницу.
Дальнейшие детали еще не уточнены, сказал источник, добавив, что встречи с лидерами могут "открыть перспективы для дальнейших обсуждений".
Встреча Блинкена с премьер-министром Армении была запланирована на 9 утра по местному времени, а с Алиевым, на 13:30.
Сегодня Блинкен также примет участие в серии других двусторонних и многосторонних встречах.
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