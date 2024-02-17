Блинкен проведет в Мюнхене встречи с Пашиняном и Алиевым

Блинкен проведет в Мюнхене встречи с Пашиняном и Алиевым

Блинкен проведет в Мюнхене встречи с Пашиняном и Алиевым

Соединенные Штаты попытаются свести вместе лидеров Азербайджана и Армении для новых переговоров, чтобы устранить имеющиеся разногласия. Об этом корреспонденту TURAN в Вашингтоне сообщили из дипломатических источников.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться отдельно с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым "в кулуарах" Мюнхенской конференции по безопасности, подтвердил Госдепартамент в пятницу.

Дальнейшие детали еще не уточнены, сказал источник, добавив, что встречи с лидерами могут "открыть перспективы для дальнейших обсуждений".

Встреча Блинкена с премьер-министром Армении была запланирована на 9 утра по местному времени, а с Алиевым, на 13:30.

Сегодня Блинкен также примет участие в серии других двусторонних и многосторонних встречах.