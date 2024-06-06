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(1 час назад)
Фото Губада Ибадоглу на здании отеля, где проходит климатическая конференция

Фото Губада Ибадоглу на здании отеля, где проходит климатическая конференция

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Фото Губада Ибадоглу на здании отеля, где проходит климатическая конференция

На конференции по изменению климата в Бонне, которая проходит в здании отеля Marriott,

ночью появляется изображение азербайджанского политзаключенного  доктора экономических наук Губада Ибадоглу.

В настоящее время он под домашним арестом и ему запрещен выезд из Азербайджана в связи с  уголовным делом.

Как сообщил брат экономиста, Галиб Тогрул, рядом с фото написано: «Свободу в Губаду».

Акция поддержки была инициирована организацией International Global Witness.

Конференция началась 3 июня и продлится до 13 июня. Боннская климатическая конференция, также известная как 60-е совещание дочерних компаний, объединяет страны, подписавшие Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН).

Боннская климатическая конференция служит важнейшим связующим звеном между COP28 в Дубае и COP29 в Азербайджане, а ее результаты являются основой для следующего раунда глобальных переговоров по климату. В конференции участвуют до 6000 гостей, включая представителей правительств и парламентов стран-членов РКИК ООН, компаний, международных  НПО и СМИ.

 

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