Фото Губада Ибадоглу на здании отеля, где проходит климатическая конференция
Фото Губада Ибадоглу на здании отеля, где проходит климатическая конференция
На конференции по изменению климата в Бонне, которая проходит в здании отеля Marriott,
ночью появляется изображение азербайджанского политзаключенного доктора экономических наук Губада Ибадоглу.
В настоящее время он под домашним арестом и ему запрещен выезд из Азербайджана в связи с уголовным делом.
Как сообщил брат экономиста, Галиб Тогрул, рядом с фото написано: «Свободу в Губаду».
Акция поддержки была инициирована организацией International Global Witness.
Конференция началась 3 июня и продлится до 13 июня. Боннская климатическая конференция, также известная как 60-е совещание дочерних компаний, объединяет страны, подписавшие Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН).
Боннская климатическая конференция служит важнейшим связующим звеном между COP28 в Дубае и COP29 в Азербайджане, а ее результаты являются основой для следующего раунда глобальных переговоров по климату. В конференции участвуют до 6000 гостей, включая представителей правительств и парламентов стран-членов РКИК ООН, компаний, международных НПО и СМИ.
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