Франция и США «ополчились» против Азербайджана – Ильхам Алиев

Деятельность Минской группы ОБСЕ была направлена против азербайджанского народа. Франция и США и «сегодня ополчились против Азербайджана», заявил президент Ильхам Алиев.

«28-летняя деятельность Минской группы была направлена против азербайджанского народа. Их лживые обещания и бездействие были не случайными. Они не хотели решать этот вопрос. Они обещали эти земли армянам. Как в советское время проармянски настроенный Горбачев, а затем и Ельцин обещали эти земли армянам, так же и Франция с Америкой давали им такие обещания. И сегодня посмотрите, кто, как говорится, играет главную роль среди тех, кто ополчился против нас – Франция и Америка. Надо открыто сказать, что больше всех Франция», - сказал Алиев 10 мая, выступая на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

Однако, по его мнению, ни один вопрос в этом регионе не будет решен вопреки воле Азербайджана. «Поездку какого-либо посла в Шушу не следует преподносить нам как одолжение. Хочет приехать, пусть приезжает, не приедет – и не надо. Как будто их поездка что-то меняет. Абсолютно ничего не меняет. Здесь, на этой земле право голоса принадлежит нам. Наша политика основана на международном праве и справедливости», - продолжил Алиев.

Далее он указал, что Баку не приемлет диктата, и «будет действовать так, как сочтет нужным».

«Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция дает Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается. В любом случае, все знают, на что мы способны, на что способна наша Армия и как тверда наша воля. Никто не сможет устоять перед нами. Никто не может нам ничего диктовать и вмешиваться в наши внутренние дела. Мы будем делать то, что считаем нужным», - продолжил Алиев.

Глава Азербайджана направил месседж «тем, кто проявляет интерес к этому региону». «Отныне здесь ни один шаг не должен быть сделан без согласования с нами. Уверен, что меня слышат, они знают: если я что-то говорю, то я это делаю», - отметил Алиев.