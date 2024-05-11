Azərtac
Началось возвращение населения в Шушу
В Шушу вернулась первая группа жителей, вынужденно покинувших свои дома 32 года назад во время оккупации города армянскими вооруженными силами.
10 мая с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось открытие первого жилого комплекса.
Первыми в нем поселились 20 семей, в том числе 88 человек.
Жилой комплекс из 23 четырёхэтажных зданий построен на территории площадью 8 га.
Он состоит из 450 квартир, в том числе 28 - одно-, 195 - двух-, 190 - трех-, 30 - четырех- и 7 - пятикомнатных.
Планируется строительство второго и третьего жилых комплексов с количеством квартир соответственно 300 и 500.
Шуша была оккупирована армянскими войсками 8 мая 1992 года.
В ходе 44-дневной войны, 8 ноября 2020 года город был освобожден от захватчиков. Сразу после окончания войны началось восстановление городской инфраструктуры и исторических памятников.
Политика
-
- 11 май 2024, 23:55
Десятки тысяч человек вышли в субботу на улицы Тбилиси. Они протестуют против закона «об иноагентах», который пытаются принять власти. Манифестация длилась весь день и продолжалась до поздней ночи.
-
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 10-11 мая провели переговоры в Алматы.
-
- 11 май 2024, 14:21
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова с должности министра обороны – командующего ВВС и увольнении его в запас в связи с достижением возрастного предела нахождения на военной службе.
-
- 11 май 2024, 12:45
В Шуше 11 мая открылся VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".
Написать отзыв