Началось возвращение населения в Шушу

В Шушу вернулась первая группа жителей, вынужденно покинувших свои дома 32 года назад во время оккупации города армянскими вооруженными силами.

10 мая с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось открытие первого жилого комплекса.

Первыми в нем поселились 20 семей, в том числе 88 человек.

Жилой комплекс из 23 четырёхэтажных зданий построен на территории площадью 8 га.

Он состоит из 450 квартир, в том числе 28 - одно-, 195 - двух-, 190 - трех-, 30 - четырех- и 7 - пятикомнатных.

Планируется строительство второго и третьего жилых комплексов с количеством квартир соответственно 300 и 500.

Шуша была оккупирована армянскими войсками 8 мая 1992 года.

В ходе 44-дневной войны, 8 ноября 2020 года город был освобожден от захватчиков. Сразу после окончания войны началось восстановление городской инфраструктуры и исторических памятников.