Французская полиция проводит интенсивное следствие в связи с убийством В.Искендерли

Полиция и прокуратура французского города Мюлуз проводят интенсивные следственные действия по делу об убийстве азербайджанского политэмигранта Видади Искендерли. Об этом Turan сообщил его брат Огтай Искендерли.

По его словам, убийство В.Искендерли вызвало резонанс и об этом опубликовали статьи ведущие СМИ Франции и других стран Запада, которые общались с семьей погибшего, были у них дома, вели съемки и опубликовали видеорепортажи», - отметил брат погибшего.

Тело В.Искендерли находится в больнице для проведения экспертиз, что может занть до двух недель. По словам брата, политэмигрант будет похоронен в Мюлузе.

Полиция не дает какой-либо информации о ходе расследования и подозреваемых, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, что 29 сентября рано утром Видади Искендерли подвергся нападению трех неизвестных в своем доме в городе Мюлуз. Нападавшие нанесли ему 24 ножевых ранения, а 1 октября пострадавший скончался в местной больнице.

Два года назад на Искендерли также было совершено нападение, и полиция установила, что это было делом рук местных криминальных групп. Искендерли считает, что заказ поступил от властей Азербайджана.

Видади Искендерли был известен резкой и эмоциональной критикой властей в социальных сетях. Однако часто он делал это в неэтичной, оскорбительной форме.

В Азербайджане Искендерли занимался оппозиционной деятельностью, был арестован и осужден. Около 10 лет назад он эмигрировал во Францию.