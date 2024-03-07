Freedom House о давлении на Toplum TV
Freedom House о давлении на Toplum TV
Преследование в Азербайджане интернет издания Toplum TV является неприемлемой атакой правящего режима на критические, независимые голоса в стране. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Freedom House.
Более 10 задержанных сотрудников прибавились к десяткам других работников СМИ, преследуемых в Азербайджане за их журналистскую деятельность.
« Мы продолжим внимательно следить за кампанией режима Алиева против гражданского общества, активистов и независимых СМИ, и призываем демократические правительства привлечь режим к ответственности за эту волну репрессий», - сказано в заявлении.
Политика
-
- 7 март 2024, 22:22
Крупнейшая журналистская организация Европы - Европейская федерация журналистов осудила полицейский рейд на рфис Toplum TV 6 марта.
-
- 7 март 2024, 20:40
Евросоюз раскритиковал атаку на интернет телевидение Toplum TV и Платформу Третья республика в Азербайджане.
-
Вице-премьеры Азербайджана и Армении - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели 7 марта совместное заседание комиссий по вопросу делимитации границы.
-
- 7 март 2024, 18:17
Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил на три месяца срок предварительного заключения редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media. Как сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров, продление ареста необосновано и нет материальных и процессуальных основ для содержания Бабалы под стражей.
Написать отзыв