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(7 часов назад)
Freedom House о давлении на Toplum TV

Freedom House о давлении на Toplum TV

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Freedom House о давлении на Toplum TV

Преследование в Азербайджане интернет издания Toplum TV является неприемлемой атакой правящего режима на критические, независимые голоса в стране. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Freedom House.

Более 10 задержанных сотрудников прибавились к десяткам других работников СМИ, преследуемых в Азербайджане за их журналистскую деятельность.

« Мы продолжим внимательно следить за кампанией режима Алиева против гражданского общества, активистов и независимых СМИ, и призываем демократические правительства привлечь режим к ответственности за эту волну репрессий», - сказано в заявлении.

 

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