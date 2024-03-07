Freedom House о давлении на Toplum TV

Преследование в Азербайджане интернет издания Toplum TV является неприемлемой атакой правящего режима на критические, независимые голоса в стране. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Freedom House.

Более 10 задержанных сотрудников прибавились к десяткам других работников СМИ, преследуемых в Азербайджане за их журналистскую деятельность.

« Мы продолжим внимательно следить за кампанией режима Алиева против гражданского общества, активистов и независимых СМИ, и призываем демократические правительства привлечь режим к ответственности за эту волну репрессий», - сказано в заявлении.