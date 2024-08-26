Ф.Швабе раскритиковал запрет властей Азербайджан на въезд в страну  группы депутатов ПАСЕ

Глава делегации Германии в ПАСЕ Франк Швабе раскритиковал решение официального Баку запретить въезд в страну членам этой структуры, проголосовавшим за ограничение полномочий азербайджанской делегации.

В демократических странах запреты на въезд вводятся только экстремистами и преступникам, совершившим насилие, написал он в социальной сети X.

Ранее глава пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что депутаты, проголосовавшие против азербайджанской делегации ПАСЕ объявлены в Азербайджане персонами нон грата. До восстановления мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ, им не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана.

Гаджизаде так отреагировал на заявление Швабе в интервью «Радио Свобода» о том, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы, поскольку страна «не уважает ценности» этой организации. Швабе также указал на то, что Азербайджан вновь не пригласил наблюдателей ПАСЕ на выборы в Милли Меджлис,.

Вместе с тем, Швабе выразил намерение приехать в Азербайджан на COP29.

Гаджизаде назвал высказывания Швабе «предвзятыми» и «лживыми».

ПАСЕ 24 января этого не утвердила полномочия азербайджанской делегации сроком на 1 год из-за «не выполнения страной основных обязательств» перед Советом Европы, а также не приглашение наблюдателей ассамблеи на внеочередные президентские выборы.

За это решение проголосовали 76 депутатов, при 10 - "против" и 4 - "воздержавшихся".