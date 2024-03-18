Гасанов и Столтенберг обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО
Гасанов и Столтенберг обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО
Партнерство между Азербайджаном и НАТО обсуждалось сегодня на встрече министра обороны страны Закира Гасанова с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.
Как сообщает пресс-служба военного ведомства, Гасанов поблагодарил НАТО за поддержку территориальной целостности Азербайджана в период 30-летней оккупации.
Генсеку НАТО была предоставлена обстоятельная информация о реформах, проводимых в Азербайджанской Армии, разминировании, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, текущая ситуация на «условной» границе между Азербайджаном и Арменией.
Министр обороны рассказал «об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО», и отметил «важность дальнейшего развития взаимоотношений».
Столтенберг высоко оценил профессионализм военнослужащих Азербайджанской Армии в миротворческих миссиях и их деятельность в других сферах в рамках партнёрства с НАТО. Он подчеркнул, что тесное сотрудничество ВС Азербайджана с ВС Турции укрепляет отношения Азербайджан-НАТО.
Стороны обсудили также перспективы развития сотрудничества в сфере кибербезопасности, разминирования, а также по другим направлениям военных связей. Состоялся широкий обмен мнениями по региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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