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(36 минут назад)
Гасанов и Столтенберг обсудили сотрудничество  Азербайджана и НАТО

Гасанов и Столтенберг обсудили сотрудничество  Азербайджана и НАТО

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Гасанов и Столтенберг обсудили сотрудничество  Азербайджана и НАТО

Партнерство  между Азербайджаном и НАТО обсуждалось сегодня на встрече министра обороны страны Закира Гасанова с генеральным секретарем Альянса  Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, Гасанов поблагодарил НАТО за поддержку территориальной целостности Азербайджана в период 30-летней оккупации.

Генсеку НАТО была предоставлена обстоятельная информация о реформах, проводимых в Азербайджанской Армии, разминировании, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, текущая ситуация на «условной» границе между Азербайджаном и Арменией.

Министр обороны рассказал «об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО», и отметил «важность дальнейшего развития взаимоотношений».

Столтенберг высоко оценил профессионализм военнослужащих Азербайджанской Армии в миротворческих миссиях и их деятельность в других сферах в рамках партнёрства с НАТО. Он подчеркнул, что тесное сотрудничество ВС Азербайджана с ВС Турции укрепляет отношения Азербайджан-НАТО.

Стороны обсудили также перспективы развития сотрудничества в сфере кибербезопасности, разминирования, а также по другим направлениям военных связей. Состоялся широкий обмен мнениями по региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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