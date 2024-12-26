Генсек Совета Европы скорбит по погибшим в авиакатастрофе самолета AZAL
Генсек Совета Европы скорбит по погибшим в авиакатастрофе самолета AZAL
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выразил соболезнования и глубокую печаль в связи с трагической катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, повлекшей многочисленные жертвы.
Он также пожелал скорейшего и полного выздоровления выжившим в авиакатастрофе, сказано в сообщении пресс-службы Совета Европы.
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