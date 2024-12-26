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(3 минуты назад)
Генсек Совета Европы скорбит по погибшим в авиакатастрофе самолета AZAL

Генсек Совета Европы скорбит по погибшим в авиакатастрофе самолета AZAL

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Генсек Совета Европы скорбит по погибшим в авиакатастрофе самолета AZAL

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выразил соболезнования и глубокую печаль в связи с трагической катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, повлекшей многочисленные жертвы.

Он также пожелал скорейшего и полного выздоровления выжившим в авиакатастрофе, сказано в сообщении пресс-службы Совета Европы.

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